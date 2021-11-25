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Взносы на капремонт в Петербурге не изменятся в 2022 году

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© Фото: Baltphoto

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В Смольном определились с размерами взносов на капитальный ремонт в 2022 году.

В 2022 году в Петербурге не будут повышены взносы на капитальный ремонт. Проект постановления о минимальных взносах на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год подготовило городское правительство. Он опубликован а сайте городской администрации в разделе "Антикоррупционная экспертиза". Проект постановления будет рассмотрен в срок до 8 декабря.

Как сообщает «Фонтанка», согласно документу, тарифная ставка на будущий год останется неизменной и составит от 11 до 12 рублей в зависимости от типа жилья. Самый низкий вариант ставки предусмотрен в панельных хрущёвках. В месяц с квадратного метра их жители платят 11,8 рублей при наличии лифта и 11,3 рубля при его отсутствии.

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