Взносы на капремонт в Петербурге не изменятся в 2022 году

В 2022 году в Петербурге не будут повышены взносы на капитальный ремонт. Проект постановления о минимальных взносах на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год подготовило городское правительство. Он опубликован а сайте городской администрации в разделе "Антикоррупционная экспертиза". Проект постановления будет рассмотрен в срок до 8 декабря.

Как сообщает «Фонтанка», согласно документу, тарифная ставка на будущий год останется неизменной и составит от 11 до 12 рублей в зависимости от типа жилья. Самый низкий вариант ставки предусмотрен в панельных хрущёвках. В месяц с квадратного метра их жители платят 11,8 рублей при наличии лифта и 11,3 рубля при его отсутствии.