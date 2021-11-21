В Петербурге подорожали ритуальные услуги

За время пандемии в Петербурге выросла стоимость ритуальных услуг. Об этом сообщают «Невские Новости», ссылаясь на владельца городской ритуальной службы РПО Станислава Демчука.

В самом скромном варианте набор услуг, включающий работу морга, доставку тела на кладбище, а также установку креста и таблички, обходится в 50 тысяч рублей. Итоговая стоимость складывается с учетом стоимости перевозки тела конкретным транспортом и услуг по прейскуранту самого кладбища.

Ранее сообщалось, что прибыль петербургских компаний, оказывающих ритуальные услуги, за прошедшие три года выросла на 29%. по итогам 2020 года суммарный объем петербургского рынка ритуальных услуг оценивается в 6,6 миллиардов рублей.