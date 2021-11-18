В 2021 году пассажиропоток петербургского метро на 21% меньше, чем в 19%

В 2021 году петербургский метрополитен перевозит в среднем на 21% меньше пассажиров, чем в допандемийном 2019-м. Об этом сообщает «Мойка78», ссылаясь на начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгения Козина.

Однако, по сравнению с предыдущим годом пассажиропоток метрополитена все же увеличился. В 2020-м году пассажиров было на 35% меньше, чем в 2019-м.

До начала пандемии в петербургское метро ежедневно спускались примерно 2,5 миллиона человек. Сейчас метрополитеном каждый сутки пользуется около двух миллионов пассажиров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в апреле 2022 года в Петербурге планируют ввести новую систему оплаты проезда в общественному транспорте.