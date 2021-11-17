Льготы по налогу на имущество продлили для учреждений культуры в Петербурге

На заседании в среду, 17 ноября, петербургские парламентарии одобрили во втором чтении изменения в налоговое законодательство города. В общей сложности к документу поступило 15 поправок.

«Единая Россия» внесла поправку, согласно которой организации культуры, искусства, образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания смогут в 2022 году выплачивать только 50% от начисленного налога, благодаря налоговой льготе. Она была принята.

Льготы для резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» по налогу на прибыль продлены до 2024 года. Для резидентов, зарегистрированных после 1 января 2021 года, установлены особенно выгодные условия. Эту поправку предложили «Новые люди» и она также была принята.