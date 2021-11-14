В Трудинспекции рассказали, когда непривитых петербуржцев начнут отстранять от работы

Трудовая инспекция по Петербургу уточнила сроки, в которые не прошедшие вакцинацию от коронавируса работник может быть отстранен от работы. Разъяснения опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что постановление главы петербургского Роспотребнадзора предусматривает иммунизацию не менее 80% работников определенных сфер в срок до 15 ноября. К 15 декабря работники должны завершить вакцинацию вторым компонентом или сделать прививку однокомпонентным препаратом.

Соответственно, отстранение работника в связи с отказом от вакцинации может быть оформлено с 15 декабря. Оно оформляется в том случае, если работник до наступления этой даты не предоставит сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к ней.

Категории граждан, которые входят в пункт 1.3 постановления главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 12.10.2021 N3 могут быть отстранены от работы не ранее 15 января.