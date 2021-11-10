Налог на имущество может вырасти в Петербурге

В Петербурге корректируется налог на имущество юридических лиц. На заседании 10 ноября депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект о корректировке налога на имущество юридических лиц в 2023-2024 годах.

Согласно новому законопроекту налоги на гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства старше трех лет, принадлежащие юридическим лицам, будут начисляться, исходя из их кадастровой стоимости. Минимальная площадь налогооблагаемых торговых и административных помещений уменьшается с 1000 до 500 квадратных метров.

Власти ожидают, что данные меры принесут в бюджет Петербурга до 3 миллиардов рублей в 2023-2024 годах.