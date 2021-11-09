Петербуржцы будут платить за радиосвясь «Петроэлектросбыту»

Петербуржцы в ноябре получат квитанции «Петроэлектросбыта» с новыми статьями оплаты. Как сообщили в пресс-службе Петербургской сбытовой компании, будет включена абонентская плата за кабельное телевидение и интернет абонентам компании «КТВ» (г. Петергоф), а также оплата за радио в пользу ФГУП РСВО СПб. Последнюю увидят в своих квитанциях 19 тысяч действующих абонентов.

Жители домов под управлением УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС №1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис» получат единые квитанции. В них войдут все услуги ЖКХ — электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения и взнос на капремонт.

В «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» отметили, что единая квитанция поможет облегчить и обезопасить процедуру оплаты.