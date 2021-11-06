Платная водоколонка появилась в Ленобласти

Платная колонка появилась на Ропшинском шоссе в поселке Ропша Ленинградской области. На её месте раньше была стандартная бесплатная колонка, которой активно пользовались и местные жители, и автомобилисты. Водопровода в домах частного сектора по соседству нет, официально за пользование предыдущей колонкой никто не платил.

Как сообщает 47news, ссылаясь на гендиректора АО «Инженерно-энергетический комплекс» Геннадия Васильева, официально у колонки один абонент. Ему выдали карточку, на которой учитывается потребленный объем воды. Тариф за воду в Ропше будет стандартным. Кубометр обойдется пользователям примерно в 60 рублей, а литр — примерно в 6 копеек.

Такие колонки скоро появятся и в других населенных пунктах Ленинградской области. Приобрести карточки для их использования можно в офисе АО «Инженерно-энергетический комплекс».