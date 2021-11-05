В Смольном пообещали все же найти деньги на монумент погибшим над Синаем

Власти Петербурга все же выделят дополнительное финансирование на обустройство монумента погибшим при теракте над Синаем на Серафимовском кладбище. Об этом сообщили в администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что представители фонда «Рейс 9268» обратились с просьбой о дополнительном финансировании монумента. Однако, в ближайшее время для этих целей будут найдены внебюджетные средства.

Ранее в Смольном озвучивали противоположную точку зрения. Отказ в выделении средств мотивировали тем, что дополнительные работы на монументе не были согласованы. Дополнительные денежные средства инициаторы работ планируют направить на монтаж фотографий жертв теракта на мемориале.