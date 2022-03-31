Торги иностранными акциями могут возобновиться на петербургской бирже через неделю

Петербургская биржа уже через неделю может возобновить торги иностранными акциями. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу биржи Северной столицы.

Торги иностранными акциями российских компаний могут возобновиться, однако не раньше 7 апреля. Исключением станут ценные бумаги TCS Group Holding PLC, которые могут вернуться на торги уже 4 апреля.

Подробная информация и точное время возобновления торгов появятся на официальном сайте биржи.