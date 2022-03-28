Впервые с 1 марта доллар опустился ниже 91 рубля

Американская валюта по итогам торгов на Мосбирже впервые с 1 марта опустилась ниже 91 рубля. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости.

Курс евро при этом остается выше 100 рублей, но незначительно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до конца месяца перевести на рубли плату за газ. Данное решение касается стран-покупателей, вводящих санкции против РФ.