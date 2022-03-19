Смольный в 2022 году отменяет большинство проверок бизнеса

Власти Петербурга приняли решение отменить в 2022 году большинство проверок для бизнеса. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

В текущем году сохранятся только проверки, обеспечивающие безопасность. Послабления сделаны для того, чтобы поддержать бизнес в условиях кризиса, они будут действовать до конца 2022 года.

Также будет создана рабочая группа, которая займется вопросами демонтажа нестационарных торговых объектов. В случае, если ларьки и другие мобильные торговые точки не мешают прохожим, не создают угрозу безопасности и соблюдают законодательство — сносить их не будут.

Кроме того, будут снижены ставки по упрощенной системе налогообложения. Данные преференции получат IT-компании и обрабатывающие производства.