В ближайшее время в Петербурге значительно вырастет стоимость услуг стоматологов

В Петербурге уже в ближайшее время могут резко подорожать услуги стоматологических клиник. Об этом 16 марта сообщает РБК со ссылкой на генерального директора группы компаний «Меди» Марину Касумову.

Рост цен вызван зависимостью стоматологических клиник от зарубежных поставок и курса рубля.

Мы работаем полностью на иностранном оборудовании и используем 100% импортных материалов. И это не восточные материалы, а европейские и американские. Материалы теперь стоят в полтора-два раза дороже. Уже не удивляемся, когда получаем предложения на поставку материалов стоимостью в 1,7 раз дороже, чем месяц назад, — рассказала журналистам гендиректор.

Также одним из рисков является отток клиентов, в связи с неплатежеспособностью.

«В настоящий момент это контролируемый риск, мы только точечно повышаем цены на отдельные услуги, сохраняем программы лояльности. Надеюсь, это поможет удержать наработанный десятилетиями поток пациентов», — заключила Касумова.