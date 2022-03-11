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Петербуржцам рассказали, где оформить карту с китайской платежной системой UnionPay

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© Фото: pixabay

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Также россияне могут воспользоваться картами с отечественной платежной системой «МИР».

Жители Петербурга озадачились вопросом, как теперь оплачивать покупки за рубежом. Выходом остается китайская платежная система UnionPay, которой могут воспользоваться клиенты нескольких банков. Об этом 11 марта сообщает Neva.Today

Получить карту с китайской системой оплаты в настоящий момент можно в банках «Зенит» (стоимость от 1,2 до 2 тыс. рублей), «Санкт-Петербург» — (выпуск от 10 до 50 тыс. рублей), а также в кобейджинговую «Россельхозбанке» (9,5 тыс. рублей — именная, неименная — 7,5 тыс. рублей). 

Напомним, с 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать за рубежом, при этом на территории России карты продолжат работать в обычном режиме. С проблемами россияне столкнутся при попытке расплатиться картой за пределами страны и при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. Недоступны для оплаты стали и сервисы ApplePay и GooglePay.

Много банки уже объявили о бессрочном продлении ранее выпущенных карт, а также предлагают оформить карту с отечественной платежной системой «МИР». Ее принимают в ряде стран: Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

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