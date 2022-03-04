В России останавливает работу сеть супермаркетов Prisma

Сеть супермаркетов Prisma, а также отели Sokos останавливают свою работу на территории России. Об этом 4 марта сообщает«Ъ» в финском кооперативе S-Group.

Представители компании отметили, что решение принято всязи с «фундаментальными изменениями в бизнес-среде». В настоящее время на их предприятиях работает около 1 тысячи человек.

«Покидая рынок, компания позаботится о сотрудниках и обеспечит все необходимые выплаты в соответствии с текущим законодательством»,— отметили в S-Group. При этом компания не уточнила, будет ли она продавать российские активы.