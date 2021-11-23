За ремонт компьютеров чиновников Ленобласти отдадут 27 млн рублей

В 2022 году правительство Ленинградской области наймет на работу системных администраторов. На эти цели из областного бюджета выделят 27 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщает ivbg.ru.

Электронный аукцион на обслуживание компьютеров органов исполнительной власти Ленобласти разместил областной Фонд имущества.

В техническом задании сказано, что подрядчик будет заниматься контролем состояния техники, ремонтом, заменой расходных материалов, а также установкой нового оборудования. В списке обслуживаемой техники есть компьютеры, принтеры, МФУ, факсы, сканеры и плоттеры. Следить за состоянием техники нужно будет по 13 адресам.

Начальная стоимость контракта составляет 26 миллионов 968 тысяч рублей. Средства подрядчику будут выделены из областного бюджета.