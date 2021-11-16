Власти Петербурга выделят средства на строительство двух развязок ЗСД и трамваи

В Смольном приняли решение профинансировать строительство двух развязок ЗСД, а также готовы выделить средства на закупку трамваев. Об этом 16 ноября говорится в опубликованном проекте правительственного постановления о мероприятиях по инфраструктурным проектам.

Документ был выложен после антикоррупционной проверки. В нам сказано, что финансирование будет выделено на строительство двух развязок ЗСД — Витебской и Шкиперской. На них будет потрачено 10 и 7,5 миллиардов рублей соответсвенно.

Также бюджет частично компенсирует затраты на закупку 169 трамваев. Основную часть возьмет на себя «Горэлектротранс». Приобрести электротранспорт планируется в период с 2022 по 2023 год.