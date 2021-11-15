Власти Петербурга допускают повышение вносов на капремонт

В Смольном рассматривают вариант повышения взносов на капитальный ремонт в 2022 году. Об этом 15 ноября сообщает глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Он заявил, что дополнительное финансирование программы капремонта, в размере 3 млрд рублей, не означает, что взносы не будут повышать.

Ранее эту сумму добавил к основному бюджету на 2022 год губернатор Петербурга Александр Беглов. После этого в сети появились новости, о возможной «заморозке» взносов. Однако окончательное решение еще не принято.