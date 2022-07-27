С 1 августа пост зампреда ЦБ РФ покинет Юрий Исаев

С 1 августа заместитель председателя России Юрий Исаев покинет Банк России. Об этом сообщает АБН со ссылкой на пресс-службу Банка.

Там отметили, что Исаев покидает Банк России по собственному желанию.

Напомним, что он работает на данной должности с января 2022 года. В ранге зампреда он занимался курированием департамента противодействия недобросовестным практикам, департамента финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительством Банка России в КНР.

До этого он был генеральным директором государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», также он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. Кроме того, был заместителем министра экономического развития и торговли России с 2002 по 2004 год. В апреле этого года Юрий Исаев он также вошел в совет директоров ЦБ.