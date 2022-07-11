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Банк «Санкт-Петербург» может стать главным спонсором промышленности и ОПК

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© Фото: скриншот Яндекс Панорам

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Банк «Санкт-Петербург», которому удалось избежать санкций, может стать главным драйвером для развития рынка не только в Петербурге, но и в России. Также финансовая организация, претендующая на первенство в Северной столице, может профинансировать крупные промышленные и оборонные предприятия.

Как сообщает "Мойка78", западные санкции, вероятно, оказались на руку финансовой организации. По информации сервиса "Банки.ру", он на третьем месте по числу активов. Но расклад сил может значительно измениться в ближайшее время, ведь "Россия" во главе которой стоит Юрий Ковальчук и ВТБ под руководством Андрея Костина попали под санкции - их отключили от системы SWIFT.

За последние 20 лет у банка "Санкт-Петербург" сложилась традиция развития решений для финтеха. Эту работу начал еще сын бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко Сергей. По словам спикера Совета Федерации, должность в банке сын получил благодаря тому, что смог найти уязвимость в банковских картах компании. Разработки Сергея Матвиенко позволили ему стать вице-президентом финансовой организации, а также получит пакет акций в середине нулевых.

При этом статус регионального банка позволяет оперативно реагировать на повестку, как из правительства под руководством Михаила Мишустина, так и из ЦБ под руководством Эльвиры Набиуллиной. Банк одним из первых стал кредитовать айтишников, желающих взять ипотеку по льготной ставке. Для специалистов на этапе строительства условия были даже лучше, чем это предполагали на федеральном уровне.

Также банк снизил ставку до 6,35% почти сразу после обсуждения ставки льготной ипотеки на пленарном заседании ПМЭФ, где участвовал президент Владимир Путин. Банк "Санкт-Петербург" был признан лучшим ипотечным банком России по версии 2019 Global Banking & Finance Review Awards. Во второй раз он был признан лучшим банком для эскроу-счетов застройщиков.

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