В Петербурге начали пустеть полки торговых сетей

В Петербурге с полок магазинов исчезла часть товаров. Ассортимент бытовой химии и уходовых средств заметно сократился. Об этом сообщает АБН со ссылкой на агентство NielsenIQ.

Объем продукции в категории непродовольственных товаров сократился на 22,9%. На 8,9% стало меньше продовольственнго ассортимента, а на два процента алкогольной продукции.

Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин заявил, что продукцию будет все меньше и дальше. Поэтому сетям нужно оптимизировать работу и решить проблемы с упаковкой.

Эксперт рассказал, что с полок исчезли отдельные позиции брендов транснациональных компаний, приостановивших выпуск части своих товаров. Еще одна причина заключается в том, что многим производителям не достает сырья или упаковки. Сейчас все силы бросили на самые востребованные позиции.