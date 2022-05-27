Российские пенсионеры потеряют из пенсии более 7 тыс. рублей в июне

Пенсионерам рассказали, в каких случаях из пенсионных выплат могут списать более 7 тысячи рублей. Эти денежные средства теперь взыскиваются автоматически.

По словам кандидата юридических наук Ирины Сиваковой, уже с июня 2022 года у некоторых пенсионеров денежные средства будут списываться автоматически. Она отметила, что решения по линии судебных приставов будут принимать в автоматическом режиме, для этого не нужно будет подтверждения. Это коснется не только зарплаты, но и пенсионных выплат, которые относятся к категории доходов должника. Решение о списании принимает не судебный пристав, а программа. Уведомление о взыскании будет приходить через портал "Госуслуги".

При этом с пенсионных выплат не могут списать больше 70% от общей суммы.