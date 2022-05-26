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Сбер предоставил доступ к бесплатным сервисам для предпринимателей Петербурга

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© Фото: пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка

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Бесплатные сервисы Сбера и предложения, которые помогают решать бизнесу разноплановые задачи, появились на платформе espb.pro для петербургских предпринимателей.

Пользователям площадки стали доступны такие технологичные сервисы Сбера, как аутсорсинг бизнес-процессов; решение для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала; юридическая поддержка для бизнеса; сервис по организации любых бизнес-процессов в электронном виде. Кроме этого, пользователи платформы могут выбрать IT-решения для жизни и бизнеса и умные устройства Sber.

Также ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, Сбер вместе с партнёрами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Число предпринимателей, которые пользуются сервисами Сбера, только в Санкт-Петербурге превысило 10 тысяч, все они доступны корпоративным клиентам банка. Внедрение их на платформу espb.pro, а также возможность воспользоваться спецпредложениями, которые мы предлагаем ко Дню предпринимателя, позволит ещё большему числу владельцев малого и среднего бизнеса найти новые решения и повысить эффективность своих компаний».

Маркетплейс услуг для бизнеса espb.pro в партнёрстве с городским Акселератором Санкт-Петербурга представляет сервисы от диагностики бизнеса, до обширной образовательной базы. Также пользователи могут воспользоваться цифровыми сервисами для компаний сферы торговли и услуг, общественного питания, образования, IT и креативного бизнеса, а также производственных и технологических компаний.

 

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