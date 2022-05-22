Самозанятым пенсионерам добавят к пенсии 10 тысяч рублей

Отдельные от пенсии выплаты в размере 10 тысяч рублей получат российские пенсионеры. Их дадут тем пожилым гражданам, которые оформтя статус самозанятого. Полученные выплаты можно будет потратить только на определенные цели.

Как сообщает Primpress, официальная самозанятость предоставит пенсионеру несколько преимуществ. В системе ПФР самозанятых не считают официально работающими, поэтому им доступна ежегодная индексация пенсии, а также льготы, которая положена неработающим пенсионерам. Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, дополнительные 10 тысяч рублей выделят на то, чтобы снизить налоговое бреся, а эти средства пойдут на выплаты налогов.

С помощью бонуса ставка налога для самозанятых пенсионеров снизилась до 3%, а после того, как сумма закончится, ставка будет на уровне четырех процентов.