Эксперты призвал конвертировать доллары в рубли

Как лучшего всего поступить с безналичной валютой рассказал гендиректор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.

Как сообщает агентство "Прайм", доллары в виде наличных сейчас являются востребованным финансовым инструментом, а валюту на счетах лучше конвертировать в рубли и разместить по высоким ставкам, чтобы заработать на разнице учетных ставок.

Финансит считает, что получив процентный арбитраж благодаря разнице ставок после конвертации, можно вернуться к необходимой валюте.

Лосев считает, что американские доллары не исчезнут сразу, однако валюта не будет лидировать вечно.