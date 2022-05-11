До февральского уровня снизились цены на компьютеры в России

В России цены на компьютеры стали ниже, чем в начале текущего года. Об этом сообщает АБН.

После введения санкций многие отечественные торговые сети, в том числе и продающие компьютеры, мгновенно подняли свои цены. Сейчас ситуация немного изменилась, а курс доллара вернулся к февральским значениям. Однако все еще есть потенциальные проблемы с логистикой и сохранением санкций.

В пресс-службе "М.Видео - Эльдорадо" заявили, что поставки из-за границы продолжаются, несмотря на все сложности. Производители же корректируют собственные логистические маршруты.

Также продолжают идти вниз цены на компьютеры. Сейчас собрать компьютер стоит ненамного дороже, чем зимой этого года.