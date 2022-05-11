В Петербурге продлят амнистию по пеням за капремонт

В Фонде капитального ремонта в Петербурге приняли решение продлить сроки акции по списанию пеней за взносы. Её продлят до 20 июня. Об этом сообщает жилищный комитет.

Это связано с тем, что в комитет пступает большое количество обращений со стороны собственников жилья. Ранее акцию собирались закончить 20 мая.

Фонд объяснил как действует акция. За время ее действия нужно погасить всю накопленную задолженность, а также текущие начисления. После этого нужно написать заявление о списании пеней и передать заявление вместе с копиями платежных документов в фонд. После того, как документы одобрят - пени в квитанции сократятся до нуля.