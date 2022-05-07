После праздников от ПФР россиянам дадут 10 тысяч рублей

Россиянам сразу после майских праздников начнут поступать новые денежные выплаты от Пенсионного фонда. Такие пособия одобрили многим уже сейчас, но зачисления на банковские карты придется подождать.

В ПФР рассказали, что уже после окончания майских праздников россияне станут получать новые выплаты, которые недавно ввели по решению президента Владимира Путина. Пособие полагается на детей в возраст от восьми до 17 лет. Получить такие средства смогут семьи, чей средний уровень доходов ниже прожиточного минимума, а также соблюдены требования по имуществу.

Многие семьи сообщили, что им уже одобрили выплату, ведь заявление на пособие принимают с 26 апреля. Однако в личных кабинетах пока не отображается, когда именно деньги зачислят на счета. В ПФР рассказали, что россиянам стоит следить за информацией в личном кабинете - она там скоро появится.