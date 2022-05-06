В Госдуме пообещали автоматическую индексацию пенсий

Россиянам автоматически проиндексируют пенсии. Предположительно она составит девять процентов. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, гражданам для этого не потребуется никаких действий. Она уточнила, что пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями, чтобы людям не приходилось подавать дополнительные заявления.

Россиянам не нужно писать заявление для индексации, поскольку все действия будут производиться в проактивном режиме.

Также она уточнила, что в настоящее время размер выплат обсуждается в профильных ведомствах. Так, обсуждаются цифры от восьми до десяти процентов.