286,5 млн рублей взыскал суд с бизнесмена Ебралидзе

В Куйбышевском районном суде Петербурга с предпринимателя Александра Ебралидзе взыскали 286,5 млн рублей задолженности по договору о покупке земельного участка в Тверской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Иск о взыскании денег в суд подал бизнесмен Александр Брег. Он рассказал, что три года назад стороны заключили договор, в котором истец передал ответчику участок площадью в 9647 тысяч квадратных метров, а ответчик должен был заплатить 190,5 млн рублей. Однако Ебралидзе не выплатил сумму, поэтому истец попросил взыскать с него эти деньги, а также выплатить неустойку в размере 182,3 млн рублей.

На судебное заседание истец не явился, а ответчик направил представителя, подтвердившего факт заключения договора и неисполнения обязательств ответчиков. Суд снизил сумму неустойки до 96 млн рублей, взыскав в общей сумме 286,6 млн рублей.