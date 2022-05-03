Почти 2 млрд рублей Петербург выделяет для ежемесячной выплаты на детей

Для софинансирования ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет Петербург выделяет почти 2 млрд рублей. Такое постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Заявление о назначении выплаты петербуржцы могут подать с 1 мая этого года, а предоставлена она будет уже с 1 апреля.

Выплату будут назначать в размере 50, 75 и 100 процентов величины прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи.

В 2022 году в Петербурге величина прожиточного минимума составляет 13,1 тысячу, а для детей 12,7 тысяч. Всего общий объем бюджетных ассигнований на предоставление ежемесячных выплат детям в Петербурге в этом году составляет больше 3 млрд рублей, средства предоставляются в том числе из федерального бюджета.