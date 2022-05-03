В прошлом году в Петербурге оштрафовали почти 400 нелегальных уличных торговцев

За 2021 год в Петербурге оштрафовали 381 нелегального уличного торговца. Чаще всего их ловили у станций метро и на оживленных перекрестках.

Как сообщает "КП-Петербург", с приходом тепла незаконные торговцы массово появляются на улицах. Чаще всего они продают сувениры, цветы, носки, а также фрукты и овощи. Все эти товары обычно предлагают люди старше 60 лет.

Зачастую они не боятся штраф, учитывая, что их размер небольшой. За продажу товаров в неустановленном для этого месте полагается штраф в размере 4-5 тысяч рублей для физических лиц и 5-15 для должностных.