Беглов заявил, что Петербург обеспечен продуктами

В Петербурге цены на продукты первой необходимости стабильны, а запасов товаров достаточно. Об этом заявил губернатр города Александр Беглов.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", что правительство Северной столицы ежедневно мониторит продовольственный рынок. Он отметил, что цены на товары первой необходимости стабильны, запасы достаточны, а дефицита нет.

Градоначальник уточнил, что о дополнительных поставках некоторых продуктов договорились в рамках англомерации с Ленинградской областью. По его словам, в РФ с выгодой используют сложившуюся ситуацию и наращивают свои мощности.