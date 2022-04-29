17% петербуржцев пожаловались на задержки зарплаты

На задержки заработной платы с начала этого года пожаловались на 17% работающих петербуржцев. Опрос среди работников провели специалисты сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, в январе этого года 6% респондентов не получили вовремя зарплату, с 5% это произошло в феврале, а еще с 6% в марте. Остальные опрошенные с такой проблемой не сталкивались.

Чуть выше среднего по стране в Петербурге оказался такой показатель. Всего с начала года на задержки выплат пожаловались 16% работающих россиян.

Около трети жалоб пришли от сотрудников фирм в сфере искусства, масс-медиа и развлечений. Также трудности были у предприятий ресторанного бизнеса и предприятий туризма.