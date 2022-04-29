Петербурженки ринулись ремонтировать элитные сумочки

Продажу свих веще на рынке России в марте приостановили бренды Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Karl Lagerfeld, Saint Laurent, Chanel и другие.

Пока что их товары доступны россиянам. Так, в московском ЦУМе можно без проблем приобрести оригинальные сумки Gucci. Однако петербурженки с элитными сумочками стали все чаще посещать мастерские по ремонту вещей. Как сообщает Neva.Today, такая активность не связана с влиянием западных санкций, а причиной стала смена сезона. По словам администратора мастерской по ремонту и реставрации сумок элитных брендов Chisto-Blisto, число заказав значительно увеличилось.

По его словам, весной всегда больше приток клиентов.