Как российским пенсионерам на 4 тысячи увеличить пенсию

Российские пенсионеры могут на 4 тысячи увеличить пенсию. О том, как это сделать рассказала жительница страны Ольга Герасимова, которая на своем опыте проверила способ.

Когда женщине назначили пенсию, то её коэффицентр по заработной плате составлял 0,8. Пенсионный фонд России взял для расчета подряд пять лет. В итоге размер выплат составил 9 тысяч рублей. Гражданка не была согласна с назначеннй суммой и решила проверить все самостоятельно.

В течение двух месяцев женщина добывала справки с прошлых мест работы. После она определила самый "выгодный" для себя период времени работы. Новый коэффициент составил 1,32. Пенсионерка направилась в Пенсионный фонд для перерасчета. Показатель там округлили до 1,3. В итоге новая пенсия стала примерно 13 тысяч рублей.