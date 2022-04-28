На 9% проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум в России

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум планируют повысить в России на девять процентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме.

По словам чиновника, МРОТ и ПМ могут поднять в диапозоне девяти-десяти процентов. Так, сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ - 12 654. Если показатель повысят на девять процентов, то они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

Собеседник издания в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал, что речь и правда идет о девяти-десятипроцентной индексации ПМ и МРОТ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что почти 2 млрд рублей потратит Петербург на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет.