"Вотоня" откроет еще 10 детских супермаркетов в Петербурге

До конца года петербургская сеть магазинов товаров для детей "Вотоня" планирует открыть еще 10 точек продаж в городе и Ленинградской области. Соответствующее заявление от заместителя гендиректора сети Александра Бурана появилось на сайте компании.

Сейчас сеть насчитывает 74 магазина и пунктов выдачи онлайн-заказов. На проспекте Ветеранов и в Тосно скоро откроют еще два новых помещения. По словам Бурана, сеть также собирается закрыть около трех магазинов из-за того, что те не вышли на необходимый товарооборот.

Также он отметил, что при выборе места расположения магазина основным критерием будет наличие поблизости жилых домов и отсутствие прямых конкурентов, например, "Детского мира". Площадь помещений под новые магазины будет составлять от 150 до 200 квадратных метров.

Буран заявил, что к конце года "Вотоня" сможет расширить сеть до 80 точек.