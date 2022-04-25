Путин предлагает снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых годовых предложил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, динамика пока что слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для россиян, нужно снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Также он уточнил, что действие программы необходимо продлить до конца года.

Напомним, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки в 2022 году могут выдать для ипотеки в рамках льготного кредитования до двух триллионов рублей.



