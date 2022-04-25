Впервые с июня 2020 года курс евро упал до 77 рублей

Неделя началась с укрепления рубля к доллару и евро. Об этом следует из данных Московской биржи.

К 12:18 курс евро снижался больше чем на 3 рубля до 77,08. Минутой ранее он падал до 77 рублей ровно - это минимум с июня 2020 года.

При этом доллар терял 2,48 рубля и опускался до 72,97.

Кроме того, снижается российский рынок акций. За первые минуты торгов индекс Мосбиржи спустился ниже 2200 пунктов, а затем вернулся к 2207. Среди лидеров падения "Яндекс", расписки TCS и акции "Аэрофлота". Также на ситуацию с валютой влияет положение с нефтью. Так, баррель марки Brent торгуется чуть выше 100 долларов.