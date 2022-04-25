До конца апреля пенсионеры и инвалиды получат новые выплаты

Пенсионерам и инвалиды получат новую выплату уже в ближайшее время. Дополнительные деньги достанутся тем, кто получает меньше определенного уровня. Также необходимо подать заявление, рассказала эксперт Анастасия Киреева.

Она заявила, что рассчитывать на допвыплаты могут малозащищенные категории россиян, чья пенсия не достигает уровня прожиточного минимума или стандарта, утвержденного властями. Так, в Москве этот стандарт установлен на уровне 21 193 рубля. Если пенсионер получает меньше этой суммы и работает, то может подать заявление. Тогда он получит доплату, чтобы сумма достигла указанного размера.

Для инвалидов первой и второй группы факт трудоустройства не имеет значения. Доплату получат как работающие, так и не работающие граждане. Важен лишь размер пенсии.