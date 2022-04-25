Четыре категории россиян получат новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

От Пенсионного фонда новую единовременную денежную выплату могут получить четыре категории российских граждан. 10 тысяч рублей выдадут только после подачи заявления в ведомство.

Как сообщает Primpress, речь идет о выплате, которую в этом году передали в ПФР из отделений социальной защиты. Выплата выдается россиянам один раз в жизни, а максимальный размер пособия составляет 10 тысяч рублей. В ПФР напомнили, что без подачи заявления и личного обращения в фон выплату получить невозможно.

На получение выплаты могут рассчитывать четыре категории граждан: те, кто в советские годы попал под репрессии от властей, но были реабилитированы специальным законом, россияне, которые были репрессированы на территории союзных государств, попавшие под репрессии по мотивам политики, но были реабилитированы, а также наследники таких граждан.

После подачи заявление и документов на выплату ПФР проверят данные, а затем деньги поступят на счет человеку в течение пяти рабочих дней.