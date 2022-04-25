Жители Петербурга начали восстанавливать старые шины, а не покупать новые

Петербуржцы стали чаще восстанавливать старые шины методом наварки. Как сообщает Neva.Today, жителей Петербурга не смущает, что из-за сбоя поставок иностранных протекторных лент, эта услуга также стала дороже.

В СТО, которые удалось дозвониться, рассказали, что раньше занимались наваркой шин, но теперь в прайсе нет такого предложения. Это произошло из-за сбоя поставок, в итоге стало сложнее приобретать немецкие расходники, которые нужны для восстановления шин.

На заводах данную услугу пока предоставлят, но цену повысили, а сроки исполнения работ увеличили. Причина также в сложности с поставками материалов. Представитель завода по переработке грузовых шин в резиновую крошку рассказал, что количество заказов на наварку шин в последнее время значительно выросло, несмотря на то, что цена поднялась.

Срок восстановления шин занимает около двух недель, а в большинстве случаев завод работает по предоплате в размере 70% от суммы заказа.