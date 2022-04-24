Пенсионеры удивились, узнав новый размер пенсии с 1 мая

Российских пенсионеров удивил новый размер пенсий, анонсированных на май. В следующем месяце прибавку к основной сумму могут дать сразу нескольким категориям граждан.

По словам экспертов, с 1 мая пенсия повысится для тех, кто отметил восьмидесятилетний юбилей в апреле. Прибавка составит 6600 рублей. Также пересчитают размеры доплат для ранее работавших шахтерами и летчиками. Для них прибавкой может быть разной, но в отдельных случаях может дойти до 20 тысяч рублей.

В социальных сетях на эту новость уже успели бурно отреагировать. Хоть не все нашли себя в списке на увеличение выплат, но порадовались за тех, у кого пенсия станет больше.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что работающим пенсионерам рассказали, когда пора увольняться.