Впервые с 8 апреля курс евро упал ниже 79 рублей

Евро опустился до отметки в 79 рубля, российская валюта усиливает рост. Это следует из данных Московской биржи.

Расчетами "завтра" американская волюта подешевеет на 2,41 рубля, до 74 рублей ровно, а евро на три рубля - 78,9. Это значение является минимальным с 8 апреля.

На этой неделе Центробанк смягчил правила для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора по обязательной продажи валютной выручки. Сроки для них увеличили с трех дней до 60. Однако аналитики считают, что продажи валюты все равно будут преобладать, что поможет рублю вырасти.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Рябков выразил надежду на поиск компромисса со странами Европы по поставкам газа в рублях.