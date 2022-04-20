С 1 мая начнут принимать заявления от петербуржцев на выплаты детям от 8 до 17 лет

С первого мая в Петербурге начнут принимать заявления на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выплаты полагаются малоимущим семьям, где есть дети от восьми до 17 лет включительно. Такие выплаты начнут действовать в соответствии с указом президента Владимира Путина от 31 марта "О ежемесячной выплате семьям, имеющим детей".

Заявление можно подать через сайт госуслуг или через МФЦ. Ежемесячную выплату назначают тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения, который установлен в регионе. В Петербурге он составляет 13 160 рублей, а для детей 12 765 рублей.

Выплата в размере 50% от прожиточного минимума, 6 382 рубля, полагаются тем, где среднедушевой доход не превышает ВПМ по региону. 75% тем, где среднедушевой доход не превышает ВПМ по региону даже с учетом выплаты в 50% - 9 574 рубля. А выплата в 12 765 рублей положена тем, где среднедушевой доход не превышает ВПМ по региону с учетом выплаты в 75%.