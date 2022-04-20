Впервые с 11 апреля курс доллара опустился ниже 78 рублей

Доллар торгуется ниже 78 рублей впервые с 11 апреля. Рубль усилил рост к доллару, следует из данных Московской биржи.

К 11:30 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 42 копейки - до 78,1 рубля. Буквально за несколько минут он упал до 71,89 рубля, а потом отскочил до 77,61. При этом евро потерял 41 копейку и опустился до 83,69 рубля. В моменте он опускался до 81 рубля.

Накануне Центробанк смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний, которые занимаются экспортом несырьевого неэнергетического сектора. Несмотря на это, аналитики считают, что продажи валюты все еще будут преобладать. Это позволит рублю подрасти.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по прогнозам аналитического подразделения Сбербанка, базовый курс рубля может составить 100 рублей за доллар.