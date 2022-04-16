График выплат пенсий изменится для петербуржцев в мае

График выплаты пенсий, социальных и ежемесячных пособий поменяется в мае для петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР.

Почти все выплаты в отделениях почты будут проводить заранее. Те, кто должен был получить из 3 и 4 мая, выплатят деньги третьего числа, а с 5 и 6 мая выплаты перенесли на четвертое, с 7 и 8 мая - на пятое, с 9 и 10 мая - на шестое. Тем, кто должен был получить деньги 13 и 14 мая, получат 13-го числа, 15 и 16 мая - 16-го, а 20 и 21 мая - 20-го. В остальные числа выплаты будут проводить согласно графику.

Кроме того, изменился график выплат в отделениях почтовой связи, которые работают по индивидуальному режиму. Говорится о те, где в воскресенье и понедельник выходные. Отмечается, что выплата не полученных пенсий по графику будет осуществляться по 22 мая, а выплата по дополнительному массиву 16 мая.