Выплату в 12 тысяч рублей дадут пенсионерам с длительным стажем

Специальную выплату дадут российским пенсионерам с большим объемом стажа. Размер начислений зависит от региона, но за один год в среднем можно получить дополнительно около 12 тысяч рублей. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Выплаты за длительный стаж станут доступны тем, кто оформит себе звание ветерана труда. Такой статус на федеральном уровне сложно, ведь для этого необходимо иметь несколько различных наград. Более охотно выдают звание пенсионерам регионы. Для этого нужно

Зато регионы выдают звание пенсионерам более охотно. Для этого достаточно просто накопить большой объем трудового стажа. Ветераны труда имеют право на дополнительную выплату. Так, в Петербурге она составит 979 рублей.