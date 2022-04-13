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Производитель Nurofen, Vanish и Durex решил уйти из России

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© Фото: pixabay.com

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Reckitt Benckiser Group Plc, британский производитель бытовой химии, медикаментов и других товаров, решил запустить процесс отчуждения бизнеса в России. Об уходе с российского рынка производителя Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish говорится в заявлении компании.

Как сообщает "Интерфакс", бизнес хотят передать третьей стороне или сотрудникам фирмы. Представители компании также заверили, что сделают все возможное для плавного перехода бизнеса новым владельцам. Также сотрудникам в России продолжат выплачивать зарплату и бонусы. Кроме того, в заявлении говорится, что штат компании в РФ составляет около 1,3 тысячи человек.

В ходе торгов в Лондоне акции фирмы подоражали на 1,6 процента. С начала 2022 года капитализация Reckitt Benckiser сократилась на 6,3 процента.

 

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